2022/08/10 | 00:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطل خدمات تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/10 | 00:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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