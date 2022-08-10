بيلاروسيا تحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الضغوط والعقوبات

2022/08/10 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، ضرورة توقف الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى السياسة "غير المسؤولة والمسدودة المناهضة" لبيلاروسيا.وفي معرض تعقيبها على موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الذكرى الثانية …

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