"لوفتهانزا" تعلن عدم استخدام المجال الجوي الروسي حتى مارس 2023

2022/08/10 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الثلاثاء، أنها لن تستخدم المجال الجوي الروسي في ضوء التطورات الحالية في أوكرانيا حتى 25 مارس من العام المقبل.وذكرت شركة الطيران، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "لوفتهانزا لن …

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