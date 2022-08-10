إصابة مدنيين اثنين بإطلاق نار في سامراء

2022/08/10 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بإصابة مدنيين اثنين بإطلاق نار في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدنيين اصيبا اثناء نزولهما الى نهر دجلة في سامراء بالرصاص من جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "هناك معلومات تفيد بأن المصابين هم من صيادي الاسماك".

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