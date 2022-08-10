إصابة جندي بإطلاق نار في كركوك

2022/08/10 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة جندي بإطلاق نار على نقطة أمنية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حصل اطلاق نار مجهول باتجاه احدى النقاط الامنية المحصنة وتم الرد على مصدر اطلاق النار".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تسبب بإصابة احد الجنود بجروح طفيفة"، مشيراً الى انه "تم اجبار مصدر اطلاق النار على الهروب".

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