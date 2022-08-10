“عشتار” تسقط الدعوى المقامة ضد الرافدين بغرامة 600 مليون دولار (وثيقة)

2022/08/10 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قررت شركة بوابة عشتار، إسقاط الدعوى المقامة ضد مصرف الرافدين بتغريمه 600 مليون دولار.وبحسب وثائق حصلت عليها، إيرث نيوز، فان “بوابة عشتار قررت إسقاط الدعوى ضد مصرف الرافدين والتي طالبت فيها بغرامة 600 مليون دولار بدعوى فسخ العقد معها”.

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