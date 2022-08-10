بوابة عشتار تتعهد باسقاط الدعوى المقامة بحق مصرف الرافدين

2022/08/10 | 00:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت شركة “بوابة عشتار” للنظم، أنها تتعهد باسقاط الدعوى المقامة بحق مصرف الرافدين، وابطال حكم...

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