2022/08/10 | 01:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة العراقية إيناس طالب تؤكد مقاضاة مجلة "إيكونوميست" بسب نشر صورتها في تقرير عن البدانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/10 | 01:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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