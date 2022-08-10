2022/08/10 | 01:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمعتك هزت إسـرائيل" .. مواطن يهدي كلمات قوية للسيد الصدر" .) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: s_LUNiplpUg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمعتك هزت إسـرائيل" .. مواطن يهدي كلمات قوية للسيد الصدر" .) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جمعتك هزت إسـرائيل" .. مواطن يهدي كلمات قوية للسيد الصدر" .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).