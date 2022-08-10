2022/08/10 | 01:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WG1_QP69ID4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يتحداكم الفاسدون .. وصوت المعتصمون يرد : باقيين وللشهادة وياك سيد مقتدى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يتحداكم الفاسدون .. وصوت المعتصمون يرد : باقيين وللشهادة وياك سيد مقتدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).