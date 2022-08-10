2022/08/10 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، تحويل الأنباء التي تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد فتش منزله في فلوريدا، لصالحه، مستشهدا بالتحقيق في الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب تبرعات سياسية من أنصاره.

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