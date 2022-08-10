إصابة جندي في كركوك

2022/08/10 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة جندي بإطلاق نار على نقطة أمنية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "حصل اطلاق نار مجهول باتجاه احدى النقاط الامنية المحصنة وتم الرد على مصدر اطلاق النار".وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تسبب بإصابة احد الجنود بجروح طفيفة"، مشيراً الى انه "تم اجبار مصدر اصدار النار على الهروب".

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