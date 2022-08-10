السوبر الأوروبي: إنجازات استثنائية تنتظر بنزيما.. وأنشيلوتي على وشك تحطيم رقم قياسي جديد

2022/08/10 | 01:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب هيلسنكي الأولمبي في العاصمة الفنلندية، في نهائي السوبر الأوروبي، نسخة 2022.

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