2022/08/10 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشدد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على أن فريقه يستهدف التتويج بكأس السوبر الأوروبي، على حساب آينتراخت فرانكفورت، غدًا الأربعاء.وقال بنزيما (34 عاما)، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الثلاثاء: "الطريق كان صعبا للغاية، إنه حلم أن أكون هنا، ونحن جاهزون، وسنقدم كل شيء لدينا".وعن اللاعب الأفضل في العالم، رد كريم: "لست الشخص الذي يقول ذلك، والتحدي الذي لدي هو أن أقدم أفضل ما لدي كل عام مع فريقي وأن أساعده دائما".وتابع: "لا يمكن الحديث عن العمر والجسد موجود، فنحن نعمل بجد داخل وخارج الملعب، ولدينا فريق جيد".وحول اقترابه من ألقاب مارسيلو الـ25، قال: "الأمر ليس في رأسي، بل الفوز بكل لقب مع الفريق، والتحدي ليس شخصيا أبدًا، بل أسعى لمساعدة فريقي على الفوز دائما".وأوضح: "صحيح أنني سجلت أهدافا كثيرة بعد رحيل كريستيانو، لكن طريقة لعبي في وجوده كانت مختلفة، لقد ساعدني كثيرا داخل وخارج الملعب.أعلم أنني قادر على المزيد، وحين رحل، اضطررت إلى تغيير طريقة لعبي وطموحاتي".وعن بديله في ريال مدريد، علق: "هذا سؤال للمدرب ورئيس النادي، فهناك الكثير من اللاعبين يمكنهم اللعب في مركز المهاجم".وحول كونه القائد الأول للفريق، أوضح: "لم أتخيل هذا حين وصلت للنادي، كان عمري 21 عاما وقتها، وإنه فخر لعملي منذ أن كنت صغيرا، لكن لم يتغير شيء".واختتم بالحديث عما يعجبه في زميله لوكا مودريتش: "كل شيء، فهو لاعب أحبه، ويعرف كيف يلعب بلمسة أو اثنتين، ومن دواعي سروري التدرب معه..والشيء الوحيد الذي لديه وأريده هو مظهره الخارجي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما: ريال مدريد يستهدف التتويج بكأس السوبر الأوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما: ريال مدريد يستهدف التتويج بكأس السوبر الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).