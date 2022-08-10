التشكيلية “مي النعيمي” تفتح صالوناً ثقافياً في عمان

2022/08/10 | 02:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – وداد ابراهيم:افتتحت الفنانة التشكيلية “مي النعيمي” صالوناً فنياً في بيتها في عمان بدعوة شخصيات ادبية وفنية وفكرية وتضمن الصالون معرضا لا عمالها في الرسم .وقالت النعيمي في تصريح للصباح الجديد: سيكون هناك برنامج فني وادبي وفكري للصالون من اجل اعادة ثقافة الجلسات الادبية والفكرية والفنية التي كانت تزخر بها بغداد الحبيبة وسيشارك في ...

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