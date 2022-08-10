توقعات الطلب المتشائمة تربك أسواق النفط وتجعل أسعارها بين شد وجذب

2022/08/10 | 02:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد : ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، لتصعد من أدنى مستوياتها منذ فبراير، إذ تتحرك السوق بين المخاوف بشأن نقص الإمدادات والتراجع المتوقع في الطلب على الوقود.وخلال التعاملات أمس، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار، أو 1.6 في المائة، إلى 95.58 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ...

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