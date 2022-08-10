أسعار الأغذية على منحدر التراجعات الدولي للشهر الرابع

2022/08/10 | 02:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14.5 % للقمح و19.2 % للزيوت متابعة ـ الصباح الجديد :انخفض المؤشر القياسي للأسعار العالمية للسلع الغذائية انخفاضا ملحوظا في الشهر الماضي تموز، وسجلت أسعار الحبوب الرئيسة والزيوت النباتية انحدارا بنسبة مئوية عشرية، وفقا لما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء المرصود عن كثب، 140.9 نقطة في يوليو، ...

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