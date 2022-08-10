الفنانة إيناس طالب تقاضي مجلة بريطانية نشرت صورتها في تقرير عن البدانة

2022/08/10 | 02:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الفنانة إيناس طالب، تحركها لمقاضاة مجلة “إيكونوميست” البريطانية بسب نشر صورتها في تقرير عن البدانة.‎وقالت طالب، إن “المجلة استخدمت صورتي في سياق مسيء للمرأة بشكل عام ولي بشكل خاص، كممثلة وشخصية عامة مؤثرة”، مشيرة إلى أن “صورتي المنشورة مأخوذة وأنا على المسرح في مناسبة عامة، وهذا يقودني إلى سؤال: كيف […]

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