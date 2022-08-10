2022/08/10 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر اجتماع أردوغان الذي استمر أربع ساعات مع بوتين في سوتشي الأسبوع الماضي عن تفاهم يسمح لتركيا بالتخلي عن الدفع بالدولار مقابل بعض وارداتها وخصوصا واردات الطاقة، وفقا لوكالة بلومبرغ.

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