صندوق النقد الدولي يدعو الحكومات الأوروبية لوقف دعم المستهلكين

2022/08/10 | 03:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اشتعال أسعار الطاقة متابعة ـ الصباح الجديد:صب تدخل صندوق النقد الدولي الوقود على الجدل الدائر حول كيفية تعامل الحكومات الأوروبية مع الارتفاع في أسعار الطاقة، وذلك في أعقاب الإعلان عن ارتفاع أرباح شركات النفط والغاز.وقال الصندوق إن التكاليف المتزايدة، التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة في منطقة اليورو و57 في المئة في المملكة ...

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