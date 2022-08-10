تباطؤ الاقتصاد العالمي يتهدد أسواق النفط ويبقي الأسعار في مستويات أدنى

2022/08/10 | 03:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد: ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل محدود نهاية الأسبوع الماضي، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع تراجع خام برنت 11 في المائة كما هبط خام تكساس 8 في المائة بتأثير المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.وواجهت أسعار النفط الخام ضغوطا هبوطية خلال الأسبوع الماضي بسبب قلق السوق من تأثير التضخم في ...

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