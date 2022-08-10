مصر تأمل انهاء التصعيد واحتواء الموقف في غزة وتوقعات بإعلان هدنة قريبة

2022/08/10 | 03:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تبنيها مفاوضات تشمل كل الأطراف الصباح الجديد – متابعة كشفت مصادر فلسطينية أن القاهرة تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ مساء غد الاثنين، وإن مصر تتواصل مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل وقف إنساني لإطلاق النار، مشيرة إلى أن القاهرة تجري الآن مفاوضات لتهدئة إنسانية في قطاع غزة.يأتي ذلك بعد أن أعلنت ...

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