واشنطن تطالب موسكو بإعادة محطة زابوروجيه الذرية لسيطرة أوكرانيا

2022/08/10 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعا البيت الأبيض روسيا إلى إعادة محطة زابوروجيه الذرية بجنوب أوكرانيا للسيطرة الأوكرانية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء، إن واشنطن "تواصل متابعة الوضع عن كثب"، مضيفة أن وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للأمن النووي تتلقيان بيانات من المحطة، وأن الجانب الأمريكي "لم يرصد أي دليل على مستوى إشعاع مرتفع أو غير طبيعي".وأضافت أن "خوض العمليات القتالية بالقرب من المحطة الذرية خطير".وأكدت: "نواصل أن ندعو روسيا إلى وقف جميع العمليات العسكرية في المواقع النووية الأوكرانية أو بالقرب منها، وإعادتها إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة".وتابعت: "سنواصل دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ تفويضها بشأن الضمانات الفنية، لغرض مساعدة أوكرانيا في ضمان أمن منشآتها النووية".يذكر أن محطة زابوروجيه هي أكبر محطة ذرية في أوروبا، وتسيطر علها القوات الروسية منذ مارس الماضي.وفي الفترة الأخيرة تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بأنشطة عسكرية خطيرة حول المحطة وإطلاق النار عليها.وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء الوضع في المحطة.وقالت الأمم المتحدة إنها تعمل على تنظيم زيارة تفقدية لخبراء الوكالة الدولية للمحطة.

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