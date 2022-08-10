ما موقف القوى السياسية في المحافظات الغربية والشمالية من اعتصامات الصدر؟

2022/08/10 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل دخل العراق في دائرة مفرغة تهدد العملية السياسية؟ وهل هناك خشية من ان تتكرر سيناريوهات ساحات الاعتصام في 2013؟

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