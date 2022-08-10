2022/08/10 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "إينرغوآتوم" الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، محذرة من أن إعادة توجيه انتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تكشف مخططا روسيا لربط محطة زابوريجيا النووية بشبه جزيرة القرم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تكشف مخططا روسيا لربط محطة زابوريجيا النووية بشبه جزيرة القرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).