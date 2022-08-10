"لعبة الحرب" والرد الأميركي الحاسم.. سيناريو يرسم غزوا صينيا لتايوان

2022/08/10 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيء الوحيد المؤكد هو أن غزوا صينيا لتايوان سيكون مدمرا بنفس القدر، إن لم يكن أكبر، من الدمار الذي تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا.

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