إدانة بقضية التجسس للسعودية بتويتر.. من دور مدير مكتب محمد بن سلمان ببيان الادعاء إلى رد الدفاع

2022/08/10 | 07:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدين مدير سابق بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، متهم بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بـ6 تهم جنائية، بما في ذلك العمل كعميل للسعودية ومحاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول مرتبط بالعائلة المالكة السعودية.

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