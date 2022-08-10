السعودية.. تفاعل على صور احياء الشيعة في القطيف لعاشوراء

2022/08/10 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من احياء مواطنين شيعة لـ"عاشوراء" في منطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية.

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