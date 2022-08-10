استقالة الحكومة اليابانية بشكل كامل

2022/08/10 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن الحكومة اليابانية بأكملها استقالت اليوم الأربعاء.وبدأ اجتماع خاص لمجلس الوزراء في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي .وكما هو متوقع، سيُعرف قريبًا التكوين الجديد للحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا.وكان التعديل الوزاري متوقعًا في الأصل في بداية سبتمبر القادم، لكن كيشيدا قرر إجراؤه الآن بسبب نيته الإسراع في الترويج للمفهوم الاقتصادي "للرأسمالية الجديدة" ، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ومن أجل التحضير المسبق لدورة البرلمان.المصدر: نوفوستي

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