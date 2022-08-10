تويتر تعلن عن خطأ عطل خدمتها لآلاف المستخدمين

2022/08/10 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تويتر، أمس الثلاثاء، إنها أصلحت مشكلات تسببت في تعطل خدماتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهة صعوبات في الولوج إلى منصة التدوينات القصيرة.

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