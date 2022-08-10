انخفاض اسعار النفط في تعاملات اليوم بسبب ارتفاع المخزونات الامريكية

2022/08/10 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، رغم أن المخاوف بشأن الإمدادات أبقت الخسائر تحت السيطرة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 96.10 دولاراً للبرميل الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش.انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس […]

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