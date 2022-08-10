2022/08/10 | 09:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “كيودو” اليابانية بأن الحكومة اليابانية بأكملها استقالت اليوم الأربعاء.وبدء اجتماع خاص لمجلس الوزراء في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (05.30 بتوقيت غرينتش).وكما هو متوقع، سيُعرف قريبًا التكوين الجديد للحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا.وكان التعديل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة الحكومة اليابانية بالكامل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة الحكومة اليابانية بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).