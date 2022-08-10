تراجع اسعار النفط العالمية بعد بيانات ارتفاع مخزونات الخام الامريكية

2022/08/10 | 09:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، رغم أن المخاوف بشأن الإمدادات أبقت الخسائر تحت السيطرة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى … Readmore

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