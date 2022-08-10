رغد صدام حسين تعلق على تداول تأييدها مظاهرات مقتدى الصدر في العراق

2022/08/10 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق.

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