وطني الصالات يتوجه الى إيران

2022/08/10 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيتوجه وفد المُنتخبِ الوطنيّ لكرةِ الصالات اليوم الاربعاء، إلى مدينةِ شيراز الإيرانية لإقامةِ مُعسكرٍ تدريبيّ استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا التي ستقامُ في الكويت، وذلك خلال الفترةِ من 27 أيلول ولغاية 8 تشرين الأول 2022.ويدخل مُنتخبنا مُعسكراً تدريبياً في إيران يستمرُ حتى الخامس والعشرين من شهر آب الحالي .ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الصالات بقيادة المدرب الايراني محمد ناظم الشريعة ُ إلى تَجهيزِ اللاعبين بأفضل صورةٍ ممكنةٍ قبل الدخولِ في مُعتركِ المُنافساتِ الآسيويّة.ويتألف الووفد من علي عيسى مديراً إدارياً، والجهاز الفني يتكوّن من محمد ناظم الشريعة مدير الجهاز الفني وميشيل يوحنا بطرس مدرباً للحراس، ووهاب محمد خان مدرباً للياقة، وحميد شاديزي وحسين عبد علي مساعدين وحبيب جبار معالجاً، واللاعبين: سالم فيصل - طارق زياد - حيدر مجيد - وليد خالد - علي شهاب - فادي علاء - شفان سه ردار - محمد رعد شنيشل - مصطفى إحسان - مهند عبد الهادي - غيث رياض - سيفه رجزاء أحمد - محب الدين جمعة - رافد حميد - ضرغام عبد الأمير جواد - فهد ميثاق، وحراس المرمى: محمد سامي - أحمد دريد - زاهر مهدي - علي مسلم.وأوقعت القرعةُ منتخبنا ضمن المجموعةِ الأولى التي تضم أيضاً منتخبات (تايلاند و عمان و الكويت).

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