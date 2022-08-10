2022/08/10 | 10:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراء تقاطع البيانات للخريجين الأوائل واصحاب الشهادات العليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية تخاطب المجلس الاتحادي بشأن اطلاق التعيينات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية تخاطب المجلس الاتحادي بشأن اطلاق التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).