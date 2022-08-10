"عرض للقيم السعودية".. تداول فديو ما فعله سائحان سعوديان في النمسا لإنقاذ طفلة

2022/08/10 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحين سعوديين في النمسا وما قاما به لإنقاذ طفلة سقطت في بحيرة.

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