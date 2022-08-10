باستثناء محافظتين.. المالية تدعو المحافظات إلى استلام كتب فروقات أجور المحاضرين

2022/08/10 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وحدات الانفاق بالمحافظات الى استلام كتب فروقات اجور المحاضرين، باستثناء محافظتين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على كافة وحدات الانفاق في المحافظات مراجعة مخوليهم للوزارة لاستلام كتب فروقات اجور المحاضرين بأستثاء محافظتي واسط والمثنى".

واضاف البيان، أن "العمل جاري على تدقيق القوائم ليتسنى لدائرة الموازنة اجراء اللازم"، مشيرة الى ان "المبالغ مؤمنة لاجور المحاضرين المجانيين كافة دون استثناء".

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