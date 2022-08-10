2022/08/10 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب نبيل المرسومي..رفعت وزارة النفط دعوتين قضائيتين ضد شركتي غاز بروم الروسية ودانة...

ظهرت المقالة دانة الاماراتية لم تحضر أمام المحكمة التجارية بشأن عدم مشروعية عملها في كردستان أولاً على المسلة.

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