الرافدين يعلن استمراره في منح السلف والقروض

2022/08/10 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن استمراره في منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى للموظفين والعقود ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين وللمواطنين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات تشهد حركة كثيفة وتستقبل العديد من الزبائن وتواصل انشطتها الائتمانية بكل سهولة وانسيابية في التقديم عن السلف والقروض وفتح الحسابات المصرفية للزبائن وهي في تصاعد مستمر".

وأضاف البيان أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون اما سلف المتقاعدين تكون من 5 مليون وحتى 25 مليون وسلف موظفي العقود من 5 ملايين وحتى 10 ملايين".

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