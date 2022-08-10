حول دعوة الصدر للقاء التشرينيين

2022/08/10 | 10:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير عادل تجري محاولات من قبل التيار الصدري للقاء نشطاء انتفاضة أكتوبر وفاعليها، وتشير بعض الأخبار إلى أن مقتدى الصدر أرسل في دعوة عدد منهم، لعقد مؤتمر صحافي مشترك...أكمل القراءة ←

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