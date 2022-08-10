2022/08/10 | 10:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف لم يسبق للشعب العراقي أن دخل البرلمان في حياته قاطبة.وذلك إلى أن مات، فورثته الميليشيات والطوائف.في العهود السابقة كانت عضوية البرلمان مما يتقرر سلفا، بما يغني عن...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعوب العراق العظيمة بقيادة أم حسين) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعوب العراق العظيمة بقيادة أم حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).