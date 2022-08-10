حل البرلمان — وتغيير النظام السياسي مطلب وطني وشعبي

2022/08/10 | 10:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نهاد الحديثي دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة, وقال الصدر في كلمة له إنه لا فائدة من الحوار طالما أن...أكمل القراءة ←

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