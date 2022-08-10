الفنانة ايناس طالب ترفع دعوى قضائية على مجلة بريطانية

2022/08/10 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎أعلنت الفنانة العراقية إيناس طالب، تحركها لمقاضاة مجلة “إيكونوميست” البريطانية بسب نشر صورتها في تقرير عن البدانة.‎وقالت طالب، إن “المجلة استخدمت صورتي في سياق مسيء للمرأة بشكل عام ولي بشكل خاص، كممثلة وشخصية عامة مؤثرة”، مشيرة إلى أن “صورتي … Readmore

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