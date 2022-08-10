روسيا تطلق قمرا اصطناعيا إيرانيا

2022/08/10 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت روسيا الثلاثاء قمرا اصطناعيا إيرانيا للمراقبة من المحتمل أن تستخدمه موسكو، بحسب وسائل اعلام أميركية، لدعم هجومها في أوكرانيا الأمر الذي نفته طهران.وحمل صاروخ روسي من طراز سويوز القمر الاصطناعي الإيراني “خيام” من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان … Readmore

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