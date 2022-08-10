في سابقة تاريخية.. الشرطة تفتش قصر رئيس بيرو بحثا عن شقيقة زوجته

2022/08/10 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، أجرت النيابة العامة في البيرو، مساء الثلاثاء، تفتيشا للقصر الرئاسي بغية توقيف شقيقة زوجة رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيو، التي يشتبه بمشاركتها في شبكة فساد وغسل أموال، وذلك وفقا لما ذكر موقع "omgbulletin".

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