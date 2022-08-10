2022/08/10 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148500 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).