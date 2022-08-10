بابل.. طفل يفارق الحياة نتيجة “تعنيف شديد بالنار”

2022/08/10 | 11:00 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بأن طفلاً فارق الحياة في مستشفى الإمام الصادق بمحافظة بابل بعد نقله لها بوقت قصير من قبل والدته، حيث وجدت آثار حروق تعذيب على جسده.

وقال المصدر، إن القوات الأمنية اعتقلت الام، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة أسباب الحروق وآثار تعذيب على جسد الطفل البالغ من العمر أربع سنوات.

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