طقس صحو مع غبار خفيف بدرجات حرارة مرتفعة بعموم مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين

2022/08/10 | 11:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد ، خلال اليومين المقبلين، طقسا صحوا مع غبار خفيف بدرجات حرارة مرتفعة .

وذكر بيان للهيئة ان طقس يوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا ، لا تغير في درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا ، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا ولا تغيير بدرجات الحرارة عن اليوم السابق .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الجمعة 28 مئوية والعظمى 44 مئوية ، وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 50 مئوية.

واضاف البيان ” ان طقس الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحوا ، لا تغير في درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها ، اما في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس صحوا ولا تغيير بدرجات الحرارة عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

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