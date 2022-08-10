2022/08/10 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بدء اجتماع الأحزاب الكردية في أربيل بحضور بلاسخارت » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:08

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